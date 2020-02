Sete mortos em tiroteio no Wisconsin, nos EUA

Reuters Photographer

Pelo menos 7 pessoas morreram num tiroteio numa fábrica de cerveja em Milwaukee, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. O atirador é uma das vítimas que os jornais da região dizem ser um ex-funcionário da empresa onde ocorreu o tiroteio.

Na fábrica trabalham cerca de 600 pessoas. Vários funcionários ficaram escondidos dentro do edifício.

Por precaução, várias escolas nas redondezas foram encerradas e a polícia pediu para que os cidadãos evitem a zona.

No Twitter, a Molson Coors confirmou o incidente. Acrescentou ainda que a prioridade são os funcionários e que as informações atualizadas serão avançadas em conjunto com a polícia, sempre que possível.