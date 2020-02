Avião militar espanhol cai ao largo de Múrcia

Um avião militar espanhol caiu esta quinta-feira no mar, ao largo da costa de La Manga del Mar Menor, em Múrcia.

De acordo com o jornal La Vanguardia, as autoridades estão no local a tentar localizar o piloto do avião da Academia General del Aire, em San Javier, Espanha. O alerta foi dado por locais, que alertaram as autoridades de emergência para um "objeto a cair" no mar.

Através do Twitter, a Força Aérea espanhola confirmou o acidente e informou que o avião que caiu era um C-101.

Este é o terceiro acidente com um avião da Academia General del Aire nos últimos seis meses. De acordo com o jornal espanhol, nos dois acidentes anteriores, ambos os tripulantes morreram.