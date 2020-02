Cinco mortos e sete feridos em incêndio em edifício em França

Cinco pessoas, entre as quais três homens e duas mulheres, morreram num incêndio que ocorreu num prédio na madrugada de hoje em Estrasburgo, no nordeste da França, que deixou ainda sete feridos.

Sete feridos do incêndio, construído na década de 1970, foram hospitalizados.

Os bombeiros, que foram chamados por volta da 01:00 (00:00 em Lisboa) devido a fumo na escada do prédio de sete andares, tiveram que enfrentar uma densa cortina de fumo.

A identificação das vítimas ainda está a proceder-se, segundo um responsável politico local Dominique Schuffenecker.



Três homens, com idades compreendidas entre os 30 e 45 anos, e duas mulheres, uma com 25 anos e outra com cerca de 70 anos, morreram no incêndio.

Essas pessoas "morreram instantaneamente, surpreendidas pelo fumo que se espalhava pelas escadas e pela intensidade do calor, já que os bombeiros nos disseram que as paredes estavam literalmente a derreter", referiu ainda Dominique Schuffenecker, segundo o qual "o edifício da década de 1970 não estava em más condições"

Entre os sete feridos hospitalizados, está uma mulher grávida, de acordo com o mesmo responsável.

"O incêndio terá iniciado devido a um problema elétrico", disse Dominique Schuffenscker, referindo-se aos testemunhos de moradores do prédio recolhidos pelos bombeiros.

No entanto, de acordo com uma fonte policial, dois homens na casa dos 50 anos foram presos sob custódia policial "para averiguação".