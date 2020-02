Criança baleada por baby-sitter que tirava selfies com a arma

Um menino de 10 anos da cidade norte-americana de Houston foi acidentalmente baleado na terça-feira pela baby-sitter, enquanto esta tentava tirar uma selfie com uma arma, que pensava estar vazia.

Caitlyn Smith baleou a criança no estômago. De acordo com a BBC, a jovem de 19 anos é tia do menino e enfrenta agora a acusação de causar ferimentos a uma criança.

O menino está em estado grave no hospital, mas os médicos acreditam que vai sobreviver.

Em declarações aos media locais, as autoridades revelaram que a jovem encontrou a arma em casa e usou-a para tirar fotografias.

"Enquanto estava a tirar fotografias, a arma disparou e atingiu a criança."

De acordo com o site Aquivo de Violência com Armas, só este ano, 6.155 pessoas morreram baleadas nos Estados Unidos, sendo que 321 foram mortes acidentais.