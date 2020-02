Expansão do aeroporto de Heathrow travada devido às alterações climáticas

Os planos do Governo britânico para construir uma terceira pista no aeroporto de Heathrow, em Londres, foram esta quinta-feira considerados ilegais. O tribunal considera que a ampliação colide com os compromissos ambientais a que o Governo britânico se propôs.

A decisão judicial é a primeira a basear-se no Acordo de Paris e representa um grande golpe para o projeto, numa altura em que aumenta a preocupação sobre as alterações climáticas. Agora, o primeiro-ministro Boris Johnson pode optar por abandonar a ideia ou elaborar um novo documento.

Após o veredito, o secretário britânico dos Transportes, Grant Shapps, informou que o Governo não vai recorrer da decisão. Uma escolha não partilhada pelo aeroporto de Heathrow, que informou em comunicado que seguirá para o Supremo Tribunal.

A terceira pista envolveria um investimento de 15 mil milhões de libras (mais de 16 mil milhões de euros) e a sua conclusão seria em 2028. Com isso, chegariam a Heathrow mais 700 aviões por dia e 85,5 milhões de passageiros anuais, aumentando as emissões de carbono.

Segundo a CNN, a decisão do tribunal foi celebrada por uma série de movimentos pelo clima, nomeadamente a Federação Amigos da Terra Internacional - um dos responsáveis por levar o caso à Justiça - e o Extinction Rebellion, cujos protestos frequentes por todo o mundo se têm tornado imagem de marca da crescente preocupação pelas alterações climáticas.