Família do menino que pediu para morrer recusa ida à Disneyland e doa dinheiro à caridade

A família de Quaden Bayles recusou uma viagem à Disneyland, financiada através de crowdfunding, para entregar o dinheiro a instituições de caridade.

Através das redes sociais, Yarraka Bayles publicou um vídeo do filho Quaden a chorar e a pedir para morrer, depois de ter sofrido bullying na escola.

Na altura, foi criada uma campanha online para angariar fundos e levar a família à Disneyland. Mais de 280 mil euros foram angariados para a viagem, mas a família tem outra ideia.

De acordo com a BBC, a família australiana mostrou-se comovida com o gesto, mas disse que queria focar-se "naquele que é o verdadeiro problema".

"O menino sofreu bullying. Quantos suicídios aconteceram na nossa sociedade por causa do bullying?", questionou a tia de Quaden Bayles, citada pela emissora britânica. O dinheiro será entregue a organizações locais que "realmente precisam".

A família está em contacto com o responsável pelo crowdfunding, o comediante norte-americano Brad Williams, que também tem nanismo, que na altura revelou que o excedente seria entregue a instituições contra o bullying e abusos.

Quaden Bayles lidera entrada em campo de equipa de râguebi

O menino foi aplaudido por milhares de pessoas ao entrar em campo com uma equipa de râguebi.

Nas imagens divulgadas pela página do Youtube NRL on Nine, é possível ver o momento em que a criança lidera a entrada em campo da equipa Indigenous All-Stars, em Gold Cost, uma cidade a sul de Brisbane.