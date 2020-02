George Clooney reage a alegado trabalho infantil em plantações da Nespresso

O ator George Clooney está “surpreendido e desiludido” pela alegada descoberta de trabalho infantil em plantações ligadas à marca de café Nespresso na Guatemala.

O canal de televisão britânico Channel 4 terá filmado, para um documentário a estrear na próxima semana, crianças a fazer a colheita de grãos de café e a carregar sacos em pelo menos seis plantações na Guatemala que alegadamente fornecem a Nespresso.

“Tendo crescido a trabalhar numa plantação de tabaco desde os 12 anos, estou ciente dos problemas complexos relacionados com a agricultura e o trabalho infantil. Esta companhia ainda tem muito trabalho a fazer. E esse trabalho será feito”, afirmou o ator norte-americano, imagem de marca da Nespresso.

Entretanto, a empresa, com sede na Suíça, respondeu às acusações dizendo que o seu café é produzido de forma ética e que está a investigar a situação, tendo interrompido todas as compras de café destas quintas na Guatemala.

“A Nespresso tem tolerância zero ao trabalho infantil, é inaceitável. (…) Iremos continuar a fazer os possíveis para acabar com o trabalho infantil. Essa prática não tem lugar na nossa cadeia de fornecimento”, informou o CEO da marca, Guillaume Le Cunff, citado pelo The Guardian.