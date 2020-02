Turquia ataca posições do regime de Bashar al-Assad na Síria

A Turquia está, esta quinta-feira, a atacar várias posições do regime de Bashar al-Assad na Síria. As investidas acontecem depois dos ataques aéreos na região de Idlib, no noroeste do país, que mataram pelo menos 29 soldados turcos e fizeram vários feridos.

Entretanto, o presidente da Turquia, que responsabiliza a Rússia ou o regime sírio pelos ataques, convocou um Conselho de Segurança extraordinário.

Recentemente, a Rússia tinha acusado a Turquia de violar o acordo ao apoiar militarmente os rebeldes.