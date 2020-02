Incêndio deflagrou na Gare de Lyon em Paris na sequência de manifestação

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira junto à Gare de Lyon em Paris já está extinto e os bombeiros fazem agora o trabalho de rescaldo, como conta o correspondente da SIC Guilherme Monteiro.

A estação ferroviária foi evacuada devido ao incêndio que deflagrou na sequência de uma manifestação contra um concerto do artista congolês Fally Ipupa.

De acordo com a agência Reuters, uma das pessoas que se manifestava contra o concerto do artista congolês incendiou um motociclo e as chamas rapidamente se propagaram aos veículos nas proximidades.