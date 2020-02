Mulher morre após beber vinho contaminado com ecstasy

Foi emitido um alerta pelas autoridades belgas depois de uma mulher ter morrido por ter, alegadamente, bebido um copo de vinho contaminado com MDMA, conhecido popularmente como ecstasy. A mulher de 41 anos de Puurs, perto de Antuérpia, morreu em dezembro, cinco dias após perder a consciência e ser internada no hospital.

Segundo os investigadores, a vítima que não consumia drogas acabou por morrer com uma overdose da substância psicotrópica. Uma testemunha disse que ela só bebeu um gole do vinho porque achou o sabor estranho.

Não se sabe ainda onde foi comprado o vinho, que estava numa garrafa da empresa holandesa Black and Bianco. Sabe-se apenas que algumas drogas são comumente dissolvidas em bebidas de contrabando. De acordo com a BBC, as autoridades disseram ainda que a rolha, originalmente preta com o logotipo da marca, foi removida e substituída por uma bege.

Ainda durante a investigação, verificou-se que a mulher tinha trabalhado numa loja que vendia produtos confiscados pelas autoridades belgas. No entanto, o Ministério das Finanças do país disse que, depois de um incidente anterior, a loja já não vendia comida e bebida à população em geral e que não era permitido aos funcionários levar produtos para casa. "Vendemos apenas lotes consideráveis a compradores e somente após terem sido realizados os testes necessários pelo laboratório aduaneiro", esclareceu Francis Adyns, do serviço público de finanças, ao Le Soir.

As autoridades pedem a quem encontre uma garrafa semelhante, com a mesma rolha, que não consuma o vinho.