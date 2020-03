Protestos regressam às ruas de Hong Kong

A contestação social voltou às ruas de Hong Kong, depois de um período mais calmo de protestos violentos contra o Governo. Este fim de semana, centenas de manifestantes entraram em confrontos com as autoridades.

Tyrone Siu

A polícia de choque usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão e os manifestantes responderam com cocktails molotov.

Centenas de pessoas estavam reunidas junto à estação de metro Prince Edward. O objetivo era lembrar as vítimas dos confrontos que ocorreram no local em agosto do ano passado.