Buttigieg sai da corrida à Casa Branca, dois dias antes da Super Terça-Feira

Pete Buttigieg anunciou este domingo que ia desistir da corrida à presidência dos Estados Unidos, depois dos fracos resultados nas primárias da Carolina do Sul. Ficou em quarto lugar, depois de ter começado as primárias em primeiro, no Iowa.

Mas na corrida continuam 6 candidatos, que já estão de olhos postos na "Super Terça-Feira" que acontece amanhã. Às urnas, vão os eleitores de 14 estados, da Samoa Americana e os democratas que vivem no estrangeiro.

Ao todo, são elegidos mais de um terço dos delegados que em julho escolhem o candidato democrata que vai defrontar Donald Trump nas eleições de 3 de novembro.

Bernie Sanders está à frente nas intenções de voto, seguido de Joe Biden, que conquistou a primeira vitória no sábado, na Carolina do Sul.