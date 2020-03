Comediante britânico muda de nome para Hugo Boss

O comediante britânico Joe Lycett alterou legalmente o seu nome para Hugo Boss, num protesto contra a empresa de moda alemã.

O comediante britânico acusa a marca, que se autointitula frequentemente como "Boss", de enviar notificações e abrir ações judiciais contra pequenas empresas e instituições de caridade que também usam "boss" nos seus nomes.

"É claro que a Hugo Boss odeia que as pessoas utilizem o seu nome", escreveu Lycett no Twitter. "Infelizmente para eles, esta semana mudei legalmente o meu nome e, agora, sou oficialmente conhecido como Hugo Boss", o comediante mostrou ainda as provas da mudança de nome.

De acordo com a BBC, o Lycett reclama que a empresa levou pequenos negócios a gastar "milhares (de euros) em honorários e alterações de marca".

Um dos casos mais conhecidos envolve a cervejaria Boss Brewing, de Swansea. Na altura, a Hugo Boss explicou que pediu à empresa para mudar de nome para "evitar conflitos e potenciais equívocos" com as marcas Boss e Boss Black, usados pela cervejaria.

Em declarações à emissora britânica, o comediante disse que queria que a Hugo Boss "deixasse de fazer isto" porque "ninguém está a confundir as marcas".