"Está escuro dentro de minha casa": cidade costeira dos EUA coberta de gelo

Os moradores da costa do Lago Erie, no estado norte-americano de Nova Iorque, foram surpreendidos no final da passada semana quando perceberam que as suas casas estavam envoltas numa grossa camada de gelo.

Um dos moradores revelou que, apesar dos nevões serem normais, nunca tinha visto algo do género. As imagens mostram as casas completamente cobertas de gelo.

"Até parece falso", confessou Ed Mis à CNN. "Está escuro dentro de minha casa, o que assusta um bocado".

O morador de Hamburg, em Nova Iorque, disse que na quinta-feira à noite não havia gelo nenhum, mas na sexta-feira de manhã a sua casa e algumas vizinhas estavam completamente cobertas.

Os residentes estão agora preocupados que a camada de gelo possa causar danos estruturais nas habitações. O fenómeno foi causado pelos ventos fortes que atingiram a região durante dois dias e a baixa temperatura.

O gelo já começou a derreter, mas os moradores esperam que o governador local aprove uma declaração de emergência para ajudar a localidade a recuperar.