O novo presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, tomou posse esta segunda-feira, depois de ter sido eleito em novembro do ano passado.

A chegada ao poder representa o fim de uma governação de esquerda que durou 15 anos no país. No primeiro discurso, Luis Lacalle Pou prometeu combater o desemprego e o narcotráfico, bem como cortar os gastos do Governo.

O Presidente empossado é filho do ex-presidente Luis Alberto Lacalle, que governou o Uruguai entre 1990 e 1995.