Violador escapa do corredor da morte após pagar 75 camelos

Um homem somali que participou no sequestro, violação e assassinato de uma menina de 12 anos escapou do corredor de morte e foi libertado em troca de 75 camelos. Segundo o o jornal espanhol El Mundo, os homens mutiliaram os seus órgãos genitais da rapariga e estrangularam-na até à morte.

Aisha Ilyes Aden foi raptada num mercado na cidade de Galkayo, no norte da região de Puntland, na Somália, em fevereiro do ano passado. Em maio, os três acusados ​​pelo crime foram condenados à morte. Dois dos três homens foram executados no início de fevereiro, mas a execução do terceiro homem sofreu atrasos, sem que houvesse uma explicação oficial.

Dias depois, um familiar da vítima confirmou que Abdirahman tinha sido libertado a 20 de fevereiro, após um acordo para pagar à família 75 camelos como compensação pela violação e homicídio da menina.

O Ministério da Justiça recusou-se a fazer avaliações sobre este caso. A brutalidade da morte de Aden causou indignação e provocou manifestações. Os ativistas dos direitos das mulheres dizem que a violência contra as mulheres nunca terminará enquanto as leis permitirem acordos para resolver crimes como a violação.