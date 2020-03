Agente de segurança privada morta a tiro na cidade de Chimoio, Moçambique

Um grupo desconhecido baleou mortalmente uma agente de segurança privada na cidade de Chimoio, província de Manica, centro de Moçambique, informou fonte policial.



O homicídio ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando a agente de segurança estava em serviço num armazém na zona de Tembwe, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Manica, Mateus Mindú, citado pela Agência de Informação de Moçambique.



Segundo as autoridades moçambicanas, o grupo, que se fazia transportar numa viatura de marca Ford Ranger, pretendia roubar material informático do armazém.

"'Quando eles dispararam [contra a segurança em serviço] , despertaram a atenção da polícia que estava num dos nossos postos na zona de Tembwe. Os agentes cercaram de imediato o local e os agressores, quando se viram encurralados, abandonaram a viatura.

Saltaram a vedação e deixaram cair uma arma [do tipo Makarov ] ", explicou o porta-voz da polícia.



As autoridades moçambicanas disseram que as equipas estão no terreno para tentar capturar membros deste grupo.