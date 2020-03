Apple vai pagar 25 dólares a alguns utilizadores de iPhone

Vários utilizadores de iPhone moveram uma ação judicial contra a Apple por acreditarem que a marca norte-americana diminuiu propositadamente a velocidade de modelos antigos do smartphone ao lançar novos modelos.

Agora, estes utilizadores podem vir a receber 25 dólares (cerca de 22 euros) por cada aparelho, num acordo apresentado pela Apple na sexta-feira. A marca concordou em pagar até 500 milhões de dólares (cerca de 447 milhões de euros) para pôr fim à ação judicial que enfrenta.

A proposta tem agora de passar por um juiz federal, que vai decidir pela sua aprovação ou não, uma decisão que é esperada demorar vários meses.

“O acordo não é uma admissão de irregularidades, falhas, responsabilidades ou danos de qualquer tipo”, indica a Apple no documento citado pelo The New York Times.

Em 2017, clientes da marca norte-americana queixaram-se publicamente deste problema nos seus smartphones. Na altura, a Apple reduziu drasticamente os preços da substituição das baterias e, para certos aparelhos, o procedimento foi mesmo feito sem custos.

Agora, a marca propõe pagar a donos de modelos do iPhone 6, 6S Plus, 7 Plus e SE com o sistema operativo iOS 10.2.1 ou posterior, ou iPhone 7 e 7 Plus com o iOS 11.2 ou posterior. Os consumidores elegíveis têm de viver nos Estados Unidos.