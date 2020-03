Chefe da Diplomacia da UE em Ancara para discutir situação na Síria

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, encontra-se a partir de hoje em Ancara para discutir "ao mais alto nível" a situação militar no noroeste da Síria.

De acordo com um comunicado da União Europeia, Borrel vai permanecer na Turquia até quarta-feira e é acompanhado pelo comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Josep Borrel vai analisar com os responsáveis turcos as "consequências humanitárias que as populações civis sofrem no terreno" (Idleb, Síria) e a situação "dos refugiados sírios na Turquia".