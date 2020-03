Foi despedido após obrigar alunos a alinharem-se pela cor da pele

Um recrutador da Universidade Cristã do Oklahoma, nos Estados Unidos da América, foi despedido depois de obrigar um grupo de alunos do secundário a alinhar-se pela cor da pele e pelas características do cabelo - liso ou carapinha.

A denúncia foi feita pelos alunos do 11.º ano da Escola Harding Charter, em Oklahoma City, que recorreu às redes sociais para revelar a situação.

O recrutador não foi identificado, mas a universidade anunciou que não aprovava aquele tipo de comportamentos e que o homem já não era trabalhador da instituição.

"Ele fez uma atividade que era ofensiva, prejudicial e inapropriada. Estou embaraçado e com vergonha pelo que aconteceu e peço imensas desculpas", disse o presidente da Universidade Cristã do Oklahoma, John deSteiguer, citado pela CNN.

A situação, que aconteceu durante uma visita do recrutador à escola secundária, chateou e ofendeu os alunos, que não acharam graça ao "jogo" proposto pelo homem. Em declarações à emissora norte-americana, um dos alunos explicou que o recrutador não quis falar sobre a universidade e que algumas pessoas saíram daquele encontro a chorar.

Perante a situação, a Universidade Cristã do Oklahoma vai começar a treinar os seus trabalhadores e a tomar outras medidas para que algo do género nunca mais aconteça.

O presidente da universidade visitou a escola na segunda-feira, onde pediu desculpas aos estudantes, funcionários e administradores.