Em Israel, a sondagem à boca das urnas aponta para uma vitória de Benjamin Netanyahu, do Likud. A televisão pública de Israel avança que o atual primeiro-ministro conseguiu 37 assentos no parlamento, contra 33 do principal rival, o centrista Beni Gantz, do partido Azul e Branco.

Israel foi a votos pela terceira vez em menos de um ano. Em abril e em setembro do ano passado, nenhum dos dois principais partidos conseguiu acordo para formar Governo.