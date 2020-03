Pelo menos 15 pessoas morreram no estado de São Paulo, no Brasil, e mais de mais de 30 estão desaparecidas nas cheias. Chuva forte e deslizamentos de terra obrigaram à mobilização de mais de 100 operacionas, apoiados por 30 viaturas.

As fortes chuvas afetam outras zonas do sudeste brasileiro e têm vindo a piorar desde o início do mês passado. Só durante o fim de semana, cerca de cinco mil pessoas ficaram desalojadas, no Rio de Janeiro,