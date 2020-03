Pelo menos 19 mortos durante a passagem de tornados nos EUA

Pelo menos 19 pessoas morreram durante a passagem de violentos tornados pelo Estado de Tennessee, incluindo Nashville, a capital da música country nos Estados Unidos, segundo as autoridades.

As operações de buscas de sobreviventes e desaparecidos ainda permanecem no terreno e os bombeiros de Nashville foram chamados para acudir a população em mais de 40 infraestruturas que ruíram na cidade, incluindo o aeroporto John C. Tune, a seis quilómetros da capital do Tennessee, no sudeste dos Estados Unidos.

RICK MUSACCHIO

As autoridades antecipam novos tornados nas próximas horas neste que é um dos 14 Estados onde esta terça-feira decorrem eleições primárias do Partido Democrata e onde mais de 44 mil pessoas permanecem sem eletricidade.

Nas redes sociais, circulam fotos e vídeos que revelam os destroços deixados pelos tornados, com edifícios colapsados, estradas danificadas e linhas de distribuição de eletricidade espalhadas por várias localidades.

As escolas devem permanecer fechadas, ao longo desta terça-feira, e o Serviço de Meteorologia Nacional dos EUA recomenda às pessoas das regiões afetadas que fiquem em casa.