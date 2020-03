Extremista islâmico Hisham al Ashmawy executado no Cairo

As autoridades egípcias executaram hoje o extremista islâmico Hisham al Ashmawy, autor de vários ataques terroristas contra o Exército e a polícia do Cairo e da tentativa de assassínio do ministro do Interior Mohamed Ibrahim.

"Esta manhã foi aplicada a pena de morte ao terrorista Hisham al Asmawy", disse através de uma mensagem no Twitter o porta-voz das Forças Armadas, Tamer al Rifai.

A mesma mensagem refere que o egípcio Hisham al Asmawy foi considerado culpado de 14 crimes, nomeadamente a chefia do grupo extremista Ansar Bei tal Maqdis, o ataque a navios comerciais no Canal do Suez e a tentativa de assassínio do ministro do Interior do Egito, além de vários ataques contra o Exército e a polícia.

O advogado do condenado confirmou a execução de Al Asmaway num texto que publicou na plataforma digital Facebook.

Na segunda-feira, o Tribunal Penal do Cairo condenou à morte Al Ashmawy e outros 37 extremistas islâmicos acusados de um ataque em que morreu o Procurador Geral do Egito Hisham Barakat, em 2015.

Al Ashmawy foi capturado durante uma operação das forças especiais da Líbia, na cidade de Drena, a 250 quilómetros a oeste da fronteira com o Egito em outubro de 2018, tendo sido extraditado para o Cairo no ano passado.