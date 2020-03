"Não é todos os dias que se vê uma preguiça a dar à luz..." Hoje é o dia

Steven Vela, um guia turístico a viver na Costa Rica, registou um momento que poucos conseguem. Num dia igual a todos os outros, em La Fortuna de San Carlos, olhou para o topo de uma árvore e viu uma preguiça a dar à luz.

O momento foi captado quando o guia estava a caminho do vulcão Arenal, na província de Alajuela, com um grupo de turistas.

Nas imagens é possível ver que a cria fica pendurada pelo cordão umbilical, segundos depois é agarrada pela progenitora.

O vídeo publicado na página de Facebook de Steven Vela, e entretanto partilhado por milhares de pessoas, tem mais de seis mil comentários e 12 mil reações.

Em declarações à Globo, Steven Vela disse que é muito difícil observar o nascimento das preguiças. "Em oito anos que trabalho como guia, nunca vi nada parecido. A emoção foi muito grande, não pude descrever o que senti naquele momento, só sei que era algo maravilhoso, algo que não se vê diariamente".

Rebecca Cliffe, da Fundação de Conservação de Preguiça da Costa Rica, revelou numa entrevista à CNN que poucas pessoas conseguem assistir ao nascimento de uma preguiça.

"As preguiças são animais secretos que vivem no topo das florestas tropicais e são especialistas em camuflagem. Ver uma preguiça no estado selvagem já é uma sorte, quanto mais observar um parto. É algo muito especial", sublinhou Rebecca Cliffe.