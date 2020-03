Sobe para 18 o número de mortos nas cheias no Brasil

Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 30 continuam desaparecidas devido às chuvas intensas em São Paulo, no Brasil.

O temporal, que já se arrasta desde sábado, também provocou estragos no Rio de Janeiro. Apesar de estar prevista uma melhoria do estado do tempo, a chuva deve continuar até ao início da próxima semana.