Netanyahu não chega à maioria parlamentar e mantém-se o impasse em Israel

Os resultados finais das eleições em Israel confirmaram que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ficou de novo aquém de uma maioria parlamentar que permita a formação de um Governo estável.

Os resultados, divulgados ao final da tarde desta quinta-feira, sinalizam a permanência de um impasse político, após os israelitas terem ido às urnas, na segunda-feira, pela terceira vez no espaço de um ano.

As sondagens divulgadas na segunda-feira indicavam que o Likud, de Netanyahu, pudesse terminar à beira de uma maioria parlamentar, no caso de se juntar aos seus aliados religiosos e nacionalistas, ficando a um lugar dos 61 necessários.

Nesse dia, o primeiro-ministro declarou ter conseguido uma "grande vitória", ao saber que o seu partido tinha conseguido, sozinho, garantir 36 lugares no Parlamento.

Contudo, de acordo com os resultados finais hoje conhecidos, a coligação de direita que lhe poderia assegurar um Governo estável ficou com apenas 58 lugares, a três do objetivo desejado.

Perante uma oposição igualmente dividida, Israel entra de novo numa situação de impasse político, no momento em que Benjamin Netanyahu se preparar para ir a julgamento, acusado de corrupção e num cenário provável de ter de se preparar para um quarto ato eleitoral em breve.