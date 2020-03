Número de mortos em naufrágio na Amazónia brasileira sobe para 25

O número de mortos num naufrágio ocorrido no sábado no rio Jarí, afluente do rio Amazonas, no norte do Brasil, subiu para 25, permanecendo 12 pessoas desaparecidas, anunciaram hoje fontes oficiais.

O novo número foi divulgado num balanço da Marinha do Brasil, enquanto um relatório do governo regional do estado do Amapá indicou que 12 pessoas ainda estão desaparecidas.

Segundo as autoridades locais, os números ainda podem sofrer oscilações porque o comandante do navio não registou todos os passageiros quando partiu do porto do rio Santana, a 17 quilómetros de Macapá, com destino a Santarém, no estado vizinho do Pará.

Outras 49 pessoas foram resgatadas com vida após o naufrágio da embarcação Anna Karoline III, entre passageiros e tripulação.

Segundo o governo do Amapá, dos 25 corpos encontrados até quarta-feira à noite, 17 já foram identificados na sede da Polícia Técnica Científica de Macapá, capital regional.

As autoridades também ressaltaram que o trabalho de busca e resgate continuará hoje com o apoio de 60 soldados, incluindo 27 mergulhadores do Corpo de Bombeiros, dois navios e cinco aeronaves, incluindo um helicóptero emprestado pela Marinha do Brasil.

O barco Anna Karoline III, tinha capacidade para transportar 242 passageiros, partiu na noite de sexta-feira do porto do rio Santana, mas teve problemas devido aos ventos fortes que obrigaram o seu comandante a emitir um sinal de socorro às 05:00 (horario local, mais três horas em Lisboa) de sábado.

As causas da ocorrência ainda não foram esclarecidas, mas o comandante, que foi resgatado, explicou que ventos fortes atingiram o barco e vários passageiros foram arrastados para a água, alguns dos quais "foram resgatados por uma jangada que passava pelo local", enquanto outros "ainda não foram localizados".

As autoridades fluviais do país sul-americano também indicaram que foi aberta uma investigação para descobrir "as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente".