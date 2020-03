Pelo menos 11 mortos e vários feridos em desmoronamento de prédio no Paquistão

Pelo menos 11 pessoas morreram e 22 ficaram feridas quando um edifício se desmoronou esta quinta-feira em Karachi (sul), a maior cidade do Paquistão, provocando a destruição de duas casas vizinhas, anunciaram fontes concordantes.

"Temos onze mortos e 22 feridos", indicou Qarar Abbasi, cirurgião do hospital público Abbasi Shaeed, à agência de notícias France-Presse.

Sama Kosar, uma responsável de serviços de saúde, confirmou o balanço, acrescentando que várias pessoas ainda se encontram enterradas sob os escombros. O uso de materiais de baixa qualidade e o não cumprimento das normas são geralmente as causas destes desastres no Paquistão.

Segundo Ashkar Dara, um funcionário da autoridade do urbanismo de Sindh, província da qual Karachi é capital, as fundações do prédio estavam previstas para um edifício de quatro andares, mas um quinto piso foi construído ilegalmente. A mesma fonte explicou ainda que canalizações antigas entupidas também podem ter provocado danos significativos, enfraquecendo a estrutura do edifício.