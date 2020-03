Sobe para 21 o número de mortos devido ao mau tempo no Brasil

O balanço das vítimas mortais provocadas pelo mau tempo no estado de São Paulo, no Brasil, aumentou para 21. Pelo menos dois bombeiros morreram nas operações de resgate.

A chuva torrencial provocou vários deslizamentos de terra e cerca de 200 pessoas ficaram sem casa. Contam agora com a promessa de alojamento do governo estadual e com a ajuda de voluntários.