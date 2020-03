Equilibrista Nik Wallenda atravessa vulcão ativo na Nicarágua conhecido como "Boca do Inferno"

O equilibrista norte-americano Nik Wallenda atravessou esta quarta-feira a cratera de um vulcão ativo na Nicarágua, conhecido como "Boca do Inferno". Wallenda demorou pouco mais de meia hora a realizar o percurso e partilhou a experiência nas redes sociais.

O vulcão Masaya, localizado a 20 quilómetros da capital Manágua, faz parte da lista de vulcões ativos no mundo. É um dos principais pontos turísticos do país.

Nik Wallenda fez história em 2013 quando se tornou no primeiro homem a atravessar o Grand Canyon, nos EUA, sobre uma corda bamba. No ano seguinte, o equilibrista bateu vários recordes mundiais ao caminhar de olhos vendados entre dois arranha-céus de Chicago, no estado norte-americano do Ilinóis, sobre cabos de aço esticados a uma altura de mais de 60 andares.

"A caminhada mais longa e mais perigosa da minha vida"

Esta quarta-feira, o equilibrista começou a caminhada a 18000 pés de altura com óculos máscara de proteção contra os gases nocivos libertados pelo vulcão.

No final, Nik Wallenda disse que as rajadas de vento fizeram com que perdesse o equilíbrio em determinados momentos. Wallenda revelou também que esta foi a caminhada mais longa e mais perigosa de sempre.