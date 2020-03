Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal rejeita que haja um golpe de Estado no país

O Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal rejeita que haja um golpe de estado no país. Na Edição da Noite, na SIC Notícias, Hélder Vaz Lopes defendeu esta sexta-feira que Umaro Sissoco Embaló é um presidente legítimo, apesar do recurso que ainda decorre no Supremo Tribunal de Justiça devido a denúncias de irregularidades nas eleições.

