Homens armados roubam 15 milhões de viatura blindada em aeroporto do Chile

Homens armados atacaram esta segunda-feira uma viatura blindada da qual roubaram 15 milhões de dólares (13 milhões de euros) no aeroporto de Santiago do Chile, capital do país, informou a polícia.

"Dois veículos chegaram, eles entraram (...) em direção aos armazéns. Uma vez no interior, neutralizaram os guardas e levaram o dinheiro" que estava na viatura, disse o coronel da polícia Oscar Figueroa à imprensa local.

O roubo ocorreu na área de cargas, onde cinco pessoas munidas de espingardas e pistolas intercetaram a viatura blindada.

As autoridades estimam que foram roubados 14 milhões de dólares e um milhão de euros, tratando-se de um dos mais importantes assaltos na história do país.

Segundo a agência France-Presse, em 2017, foi roubado o equivalente a 19 milhões de dólares (16,5 milhões de euros) durante um assalto contra uma empresa de transporte perto de Santiago.

Três anos antes, em 2014, um grupo de homens armados roubou mais de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros), também no aeroporto de Santiago.