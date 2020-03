Aumenta para 29 número de mortos no Mali após ataque atribuído a jihadistas

O número de militares malianos que morreram na quinta-feira na sequência de um ataque a um posto militar em Tarkint, no norte do país, atribuído a jihadistas, aumentou para 29, refere o último balanço pela Forças Armadas do Mali.

Na rede social Twitter, as Forças Armadas malianas referem que o balanço de vítimas foi revisto em alta, passando a 29 mortos, além de cinco feridos.

Alguns corpos já tinham sido levados para Bourem, a sul de Tarkint, onde um dirigente político local, que preferiu não ser identificado, assegurou ter contado pelo menos duas dezenas de vítimas. Não foram fornecidas ainda mais informações pelas autoridades oficiais, segundo a agência France-Presse.

Este é o mais recente ataque sofrido pelo exército nos últimos meses, perante o agravamento das condições de segurança no Mali, com diversas operações imputadas aos jihadistas a provocarem dezenas de mortes entre as forças da autoridade.

Desde 2012, ano em que foi levado a cabo um golpe de Estado que viria a derrubar o então Presidente, Amadou Toumani Touré, os conflitos provocaram milhares de vítimas e centenas de milhares de deslocados.

Perante a deterioração da situação de segurança, o atual Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, decidiu recentemente romper com a linha oficialmente seguida até então e tentar entrar em diálogo com alguns 'jihadistas'.