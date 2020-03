EUA anunciam que testaram com sucesso míssil supersónico

Os militares norte-americanos anunciaram esta sexta-feira que testaram com sucesso um protótipo de míssil hipersónico, que espera poder desenvolver em cinco anos para fazer concorrência às armas similares desenvolvida por russos e chineses.

"O Departamento da Defesa testou com sucesso um veículo supersónico, durante um voo de ensaio realizado no Centro de Ensaios de Kauai, no Havai, em 19 de março, às 22:30 locais" (08:30 de hoje em Lisboa), indicou o Pentágono, em comunicado.

O protótipo voou a uma velocidade hipersónica - mais de cinco vezes a velocidade do som - e atingiu o alvo, avançou o Pentágono.

"Hoje validámos o nosso modelo e estamos agora prestes a passar à fase seguinte, aproximando-nos de uma capacidade de ataque hipersónica no terreno", declarou o vice-almirante Johnny Wolfe, responsabilizado pela Marinha norte-americana pelo desenvolvimento destas novas armas.

O orçamento 2021 do Pentágono para o desenvolvimento deste tipo de míssil ascende a 3,2 mil milhões de dólares (três mil milhões de euros), mas ainda precisa de ser aprovado no Congresso.

A Marinha norte-americana conta ter esta arma disponível em 2023 nos navios e em 2024 nos submarinos. Já a Força Aérea tenciona tê-la em 2022.

Os mísseis hipersónicos podem deslocar-se mais rapidamente que os atuais mísseis balísticos, com capacidade nuclear, e de cruzeiro. Podem ainda atingir altitudes diferentes e ser muito manobráveis, o que os torna de neutralização difícil pelos atuais sistemas de defesa antimíssil.

O exército russo anunciou em dezembro a entrada em serviço dos seus primeiros mísseis hipersónicos Avangard, uma das novas armas elogiadas pelo presidente russo como "invencíveis" e "indetetáveis".

O Avangard atinge uma velocidade Mach 20 e é capaz de alcançar Mach 27, o que corresponde a 27 vezes a velocidade do som e mais de 33 mil quilómetros por hora.

A China também investe nestes novos mísseis. Em outubro, uma das 'estrelas' do desfile militar da festa nacional chinesa, tinha sido o míssil DF-17, que pode, uma vez atingida a altitude pretendida, libertar um "planador hipersónico", um veículo em forma de 'nariz' de avião de combate, desenhado em flecha, capaz de evoluir a cerca e sete mil quilómetros por hora.

Em janeiro, o Boletim dos Cientistas Atómicos tinha avançado em 20 segundos o seu Relógio do Apocalipse, concebido em 1947 para simbolizar a iminência de um cataclismo planetário, para 24 horas (a hora do Apocalipse) menos um minuto e 40 segundos, citando em particular a ameaça crescente colocada pelos mísseis hipersónicos.

"Há investimentos crescentes nas armas hipersónicas, que vão reduzir severamente os tempos de resposta dos países visados e criar um nível perigoso de ambiguidade e incerteza", salientaram então os cientistas.

"Esta incerteza pode conduzir a uma escalada rápida dos conflitos militares", acrescentaram.

"No mínimo, estas armas são fortemente desestabilizadoras e pressagiam uma nova corrida aos armamentos", previram no seu texto.