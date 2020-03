EUA lançam míssil hipersónico

Os Estados Unidos divulgaram imagens do lançamento da primeira arma hipersónica norte-americana, da base militar do Havai.

O míssil hipersónico atingiu o alvo definido a uma velocidade cinco vezes superior à do som e, segundo o Departamento de Defesa norte-americano, representa um marco histórico no desenvolvimento de armamento hipersónico nos próximos cinco anos, após a China e Rússia já terem anunciado que estão na corrida ao armamento do futuro.

Há cerca de um mês, Moscovo anunciou já ter um míssil hipersónico capaz de escapar às defesas dos Estados Unidos e chegar a qualquer parte do planeta, mais rápido que a velocidade do som.