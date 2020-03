Pelo menos um morto após sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter na Croácia

Um forte sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter abalou hoje de madrugada Zagreb e os seus arredores, causando danos materiais, noticiou a agência de notícias croata Hina.

O sismo que hoje atingiu a capital croata Zagreb fez uma vítima mortal, um jovem de 15 anos, segundo a agência de notícias Hina.

"Recebemos uma chamada a dar conta que um edifício desmoronou e que foi encontrado um rapaz inconsciente sem sinais de vida", afirmou Zarko Rasic, um responsável dos serviços de emergência em Zagreb, à agência de notícias Hina, citado pela agência France Press.



Pouco depois do terramoto, que ocorreu às 06:30 locais (04:30 em Portugal), muitos cidadãos saíram às ruas da cidade apesar das restrições impostas pelas autoridades croatas devido à pandemia Covid-19, segundo a agência de notícias espanholas Efe.

A agência sismológica europeia EMSC afirmou no Twitter que o epicentro do sismo ocorreu a sete quilómetros ao norte da capital da Croácia, Zagreg, a uma profundidade de 10 quilómetros.

Muitos cidadãos contam nas redes sociais que o terramoto também foi sentido no centro da Croácia, na vizinha Eslovénia e no sul da Áustria, refere a Efe, adiantando que houve cortes de energia e de água, bem como alguns incêndios em bairros da capital.

Entre os edifícios danificados está a Catedral de Zagreb, de acordo com fotos publicadas pela imprensa local na internet. Efe Por volta das 07:00 da manhã, sentiu-se uma forte réplica do sismo, com uma magnitude de 5,0 graus.Alguns cidadãos da capital relatam que o abalo danificou paredes, que objetos caíram, sem grandes danos materiais até ao momento.