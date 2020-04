Ainda estão por apurar as circusntâncias do incidente ao largo da Venezuela com um navio cruzeiro de bandeira portuguesa.

Uma lancha da guarda costeira terá intercetado o paquete, encaminhando-o para um porto venezuelano e foi nesse percurso, alegam as autoridades de Caracas, que abalroou a lancha que o escoltava, afundando-a sem prestar apoio aos náufragos.