Está a chegar a maior Super Lua de 2020

Numa altura em que grande parte dos habitantes da Terra está em casa devido às medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, vai acontecer um fenómeno raro que desviará as atenções para o céu. A próxima Super Lua, a maior do ano, tem lugar a 8 de abril.

Embora muitos observadores da Lua tenham geralmente um lugar especial para assistir a estes fenómenos, espera-se que a Super Lua possa ser contemplada mesmo a partir de casa.

Do jardim, quintal, varanda ou janela, não há razão para não tentar observar o fenómeno da Super Lua.

Assim, no próximo dia 8 de abril, o céu vai estar mais brilhante do que o habitual devido à ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da sua posição no perigeu, ou seja, do ponto da sua órbita em que se encontra mais próxima da Terra.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), a fase do perigeu acontece às 18h08 de 7 de abril, mas o instante da fase da Lua Cheia tem início às 3h35 de 8 de abril.

Estima-se que durante este fenómeno a Lua se aproxime a uma distância de 356.906.557 Km da Terra, com o desfasamento entre os instantes do perigeu e da Lua Cheia a ser de apenas 8h28, quando em março foi de 12h41.

"A Lua vai parecer maior do que o habitual, não apenas devido à ocorrência de Super Lua, mas também porque estando próxima do horizonte vê-se mais ampliada, o que é apenas uma ilusão de óptica. No dia seguinte, dia 8, a Lua nasce às 20h47 e continuará a parecer maior do que o habitual", explica o OAL.

A próxima Super Lua e a última de 2020, está prevista para 7 de maio. No passado, o fenómeno aconteceu pela última vez em março.

