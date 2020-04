Sucessor de Jeremy Corbyn é escolhido hoje

No Reino Unido, é anunciado este sábado o sucessor de Jeremy Corbyn na liderança dos trabalhistas. Devido ao surto do novo coronavírus, o congresso extraordinário do partido será realizado por videoconferência.

Há três candidatos à sucessão, sendo o favorito Keir Starmer, antigo procurador-geral e, no último ano, um dos porta-vozes do partido para as questões relacionadas com o Brexit. As sondagens dão-lhe 53% das intenções de voto, ficando à frente das outras duas candidatas.

O partido trabalhista britânico ficou em segundo lugar nas eleições de dezembro de 2019, uma derrota histórica que levou Jeremy Corbyn a renunciar ao cargo nesse mesmo dia.