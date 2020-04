Três detidos em França por esfaqueamento que fez dois mortos

As autoridades francesas prenderam nas últimas horas um total de três cidadãos de origem sudanesa no quadro de uma investigação sobre um ataque com facas que fizeram dois mortos no sudoeste de França.

De acordo com Procuradoria Nacional Contra o Terrorismo, os três suspeitos encontram-se presos e o caso está a ser investigado.

O presumível autor do ataque com arma branca, Abdallah A.O., nasceu em 1987 e encontra-se em França desde junho de 2017, com estatuto de refugiado.

O segundo indivíduo a ser detido pelas autoridades é um "conhecido" do alegado autor do crime e o terceiro vive no mesmo edifício, indicaram as autoridades judiciais à France Presse.