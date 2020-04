Ponte desaba na região da Toscânia, Norte de Itália

Uma ponte desabou hoje na região da Toscânia, no Norte de Itália. A estrutura caiu, a meio da manhã, perto da cidade de Aulla, entre Génova e Florença. Devido ao confinamento social obrigatório, a circulação era reduzida. De acordo com o jornal regional Il Tirreno, duas viaturas cruzavam a ponte no momento do colapso e há confirmação de um ferido.

"Uma pessoa ficou ferido numa perna e foi levado de helicóptero para o hospital em Cisanello. Outro condutor conseguiu escapar ileso", refere o Il Tirreno.

A queda da ponte sobre o rio Magra, entre Albiano e Caprigliola, no município de Aulla, aconteceu perto das 10h30 locais.

Handout ./ Reuters

A passagem tem cerca de 260 metros de comprimento e cerca de 7-8 metros de altura. Cruza o rio Magra, que atualmente não possui grande fluxo.

O jornal Il Tirreno divulgou vídeos da ponte após o colapso.