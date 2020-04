Aumenta para 30 o número de mortos devido a tornados no sul dos EUA

O número de mortos devido a tornados, chuvas torrenciais e queda de granizo nos estados do Mississípi, Arkansas, Geórgia e Carolina do Sul, no sul dos Estados Unidos, aumentou para 30, confirmaram esta segunda-feira as autoridades locais.

De acordo com as autoridades, citadas pela agência Associated Press (AP), mais de um milhão de habitações e empresas ficaram sem energia por causa das cheias e deslizamentos de terra.

A AP também noticia que no estado do Alabama, para onde o mau tempo se está a dirigir, os cidadãos estão a recorrer a abrigos comunitários, utilizando máscaras para se protegerem contra a propagação da pandemia da covid-19.

Segundo o governador da Carolina do Sul (5,1 milhões de habitantes), Henry McMaster, morreram pelo menos nove pessoas naquele estado.Já no estado da Geórgia (10,6 milhões), as autoridades locais dão conta de, pelo menos, oito mortos.

Os restantes mortos foram confirmados nos estados do Mississípi e Arkansas, onde há relatos de pessoas que morreram devido ao desabamento de edifícios ou debaixo de árvores que foram arrancadas pela força dos ventos.

"Estamos habituados a tornados no Mississípi", referiu o governador daquele estado norte-americano, Tate Reeves, acrescentando, no entanto, que "ninguém está habituado a isto".Para o governante, estas tempestades estão a ser "tão más ou piores" que as outras tempestades da "última década".

O serviço meteorológico nacional (NWS) recebeu centenas de relatos sobre árvores arrancadas pelo vento, que em muitos casos perfuram telhados e deitam abaixo linhas elétricas.