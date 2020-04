Sobe para 34 o número de mortes nos tornados nos EUA

O número de mortes provocada pela série de pelo menos 27 tornados, chuvas torrenciais e quedas de granizo que assolaram domingo o sul dos Estados Unidos subiu esta terça-feira de 30 para 34, indicaram hoje fontes oficiais norte-americanas.

Os tornados, as chuvas torrenciais e a queda de granizo e tempestades provocaram mortes em pelo menos seis Estados do sul, com o Serviço de Meteorologia Nacional (NWS, na sigla em inglês) a indicar que a região foi palco de 27 episódios, em que o mais forte atingiu a escala EF-4, a segunda mais grave, que devastou o Estado do Mississípi, com rajadas de vento que atingiram os 273 quilómetros por hora.

Segundo a agência Associated Press (AP), o maior número de vítimas mortais registou-se nos Estados do Mississípi (12 óbitos), da Carolina do Sul (nove) e da Geórgia (oito).

A AP também noticia que no Estado do Alabama, para onde o mau tempo se está a dirigir, os cidadãos estão a recorrer a abrigos comunitários, utilizando máscaras para se protegerem contra a propagação da pandemia da covid-19.

Centenas de casas e de estabelecimentos comerciais ficaram danificados e mesmo destruídos, em que a chuva intensa causou inundações, sobretudo em Nashville, no Estado do Tennessee, e no Mississípi, Arkansas, Geórgia e Carolina do Sul.

Segundo as autoridades, citadas pela AP, mais de um milhão de habitações e empresas ficaram sem energia por causa das cheias e deslizamentos de terra.

As operações de limpeza e a ajuda às populações tem sido dificultada pelas regras de distanciamento social e de confinamento ligadas ao novo coronavírus.

O responsável pela ajuda de emergência da Convenção Baptista do Sul, Sam Porter, referiu que as equipas de voluntários estiveram no terreno equipados com máscaras protetoras e a evitar o contacto pessoal.