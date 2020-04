Ativista saudita Abdullah al-Hamid em coma após enfarte na prisão

O ativista político saudita Abdullah al-Hamid está em coma depois de ter sofrido um enfarte na prisão de Al-Ha'ir, em Riad, capital da Arábia Saudita, onde está detido desde 2013, denunciou esta quarta-feira a Fundação Right Livelihood Award.

De acordo com um comunicado divulgado por aquela organização, citado pela agência espanhola Efe, Abdullah al-Hamid sofreu um enfarte no passado dia 9 e foi transferido para a unidade de cuidados intensivos de um hospital da capital saudita.

A Fundação Right Livelihood Award advertiu que as autoridades sauditas negaram nos últimos meses "tratamento médico crucial" ao ativista de 68 anos, o que terá contribuído para a deterioração do seu estado de saúde.

A organização - responsável pela atribuição do "Nobel Alternativo", que premeia anualmente pessoas que se destacaram na defesa dos direitos humanos -, reiterou que o ativista está detido "ilegalmente" há sete anos, acrescentando que terá sido torturado durante este período.

Abdullah al-Hamid, natural da cidade saudita de Buraydah, capital da região de Al-Qassim, venceu o "Nobel Alternativo" em 2018.

O ativista é também autor de várias obras nas quais advoga a necessidade de transição da monarquia absoluta da Arábia Saudita para uma monarquia constitucional.

Apelidado de "pai do movimento reformista" naquele país, Al-Hamir já tinha estado detido, mas foi, entretanto, indultado quando o anterior monarca, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, subiu ao trono, em 2005.

Contudo, o ativista saudita foi condenado novamente, em 2013, a 11 anos de prisão por ter quebrado a "lealdade do rei", por "incitar à desordem" através da convocação de manifestações, e pela alegada propagação de informações falsas.

Al-Hamid faz parte de um grupo de ativistas e defensores dos direitos humanos, dos quais grande são mulheres, que estão detidos na Arábia Saudita.