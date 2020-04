Quatro suspeitos de terrorismo presos na Alemanha

As autoridades alemãs detiveram esta quatra-feira quatro suspeitos de pertencerem ao grupo extremistas Daesh e que alegadamente planeavam um ataque contra instalações militares norte-americanas na Alemanha.

Os procuradores responsáveis pelo caso disseram que os suspeitos foram presos hoje em vários pontos do Estado da Renânia do Norte-Vestfália.

Os indivíduos que já foram identificados pelas autoridades alemãs são naturais do Tajiquistão sendo que um deles esteve preso até 2019 por crime de fogo posto.

De acordo com a Procuradoria Federal, os quatro homens pertencem ao Estado Islâmico desde o ano passado tendo estabelecido contactos com a cúpula do grupo extremista.

As mesmas fontes indicaram que inicialmente planeavam um ataque no Tajiquistão mas encontravam-se atualmente a preparar uma ação contra uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha.