Presidente de Israel pede ao Parlamento para formar novo governo

O Presidente israelita, Reuven Rivlin, pediu hoje o Parlamento para encontrar um novo candidato para formar o próximo governo, depois de as negociações com o centrista Beny Gantz e o primeiro-ministro, Benjamim Netanyahu, terem terminado sem acordo.

Benjamin Netanyahu e seu ex-rival Beny Gantz não chegaram a acordo sobre um governo de unidade nacional dentro do prazo, que expirou às 00:00 locais (22:00 de quarta-feira em Lisboa).

Por isso, o Presidente de Israel Reuven Rivlin instruiu "o Knesset a formar um governo", adiantou o seu gabinete.

Segundo a lei eleitoral israelita, os parlamentares têm agora três semanas para recomendar ao presidente um parlamentar que tentará formar um governo.

Face à não existência de um acordo, o Presidente de Israel pode passar o mandato de formar um executivo ao Parlamento, que terá agora 21 dias para eleger um deputado que consiga o apoio de uma maioria de 61 deputados (Netanyahu conta com 59).

As equipas de negociação do Likud de Netanyahu e o partido centrista de Kahol Lavan de Benny Gantz, no entanto, anunciaram já que pretendem continuar as negociações.

Benny Gantz, antigo general e líder da coligação centrista Azul e Branco (cores da bandeira israelita), foi encarregue de formar Governo após as legislativas de 02 de março, as terceiras em menos de um ano e mais uma vez sem resultados conclusivos.

Numa tentativa de ultrapassar o impasse, Gantz candidatou-se e conseguiu a presidência do Parlamento, renunciando para já ao seu projeto de se tornar primeiro-ministro e consentindo formar um Governo conduzido por Netanyahu.