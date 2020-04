Tiroteio no Canadá faz mais de 10 mortos, incluindo polícia e suspeito

Um tiroteio na Nova Escócia, no Canadá, provocou este domingo a morte a mais de dez pessoas, incluindo um polícia e o alegado autor, abatido quando estava a ser procurado, disse fonte policial.

O suspeito de 51 anos foi morto depois de uma perseguição policial que durou cerca de 12 horas, período durante o qual alvejou as vítimas em vários locais da cidade.

O homem estava vestido de polícia e as autoridades locais publicaram nas redes sociais que o suspeito seguia também num carro da polícia.

As motivações do alegado autor do assassinato, Gabriel Wortman, não foram ainda apuradas. De acordo com os media locais, o homem é técnico dentista.

O primeiro-ministro do Canadá lamentou o tiroteio e agradeceu às autoridades pelo trabalho.