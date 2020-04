Ataques dos talibãs no Afeganistão fazem mais de 20 mortos

Mais de 20 soldados e polícias morreram no Afeganistão na sequência de ataques distintos levados a cabo por forças talibãs no domingo à noite, disseram hoje fontes oficiais.

"Na noite passada, os combatentes talibãs lançaram um ataque contra uma base militar" disse um porta-voz da polícia da província de Takhar (norte do Afeganistão) acrescentando que morreram na operação dois polícias e 16 membros do Exército.

O porta-voz do governo da mesma província confirmou o ataque, mas refere que morreram 19 pessoas. Em Oruzgan, sul do Afeganistão, cinco polícias morreram e três ficaram feridos, disse fonte oficial, referindo-se a um ataque talibã. O número definitivo de vítimas mortais ainda não foi determinado.

Os talibãs intensificaram a ofensiva contra as forças afegãs em todo o país, apesar dos pedidos de cessar-fogo do governo afegão e da comunidade internacional, que propõe uma troca de prisioneiros. A libertação dos reclusos está prevista no acordo de fevereiro entre Washington e representantes talibãs, mas este não foi ratificado por Cabul.