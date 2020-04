Um homem de 51 anos, vestido com o uniforme da polícia, deslocou-se no sábado pela província de Nova Escócia, no norte do Canadá, num carro semelhante ao das autoridades, e disparou sobre a população.

Pelo menos 15 pessoas morreram, entre as quais uma agente da polícia.

As autoridades tentaram apanhar o homem durante perto de 12 horas e, depois de uma longa perseguição policial, abateram o suspeito numa bomba de gasolina.

Os motivos do ataque são ainda desconhecidos.